Найдорожчий агропроект України. Як працює новий зерновий термінал Нептун

В новому зерновому терміналі, що неподалік Одеси планують переробляти 10% від загального експорту країни. Впродовж трьох років в проект інвестували $150 млн, зробивши його найдорожчим агропроектом України.

Також на території терміналу побудували найглибший в Україні зерновий причал в 16 метрів, за рахунок якого бюджет країни може збільшитися на 600 млн грн портового збору.

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Новий зерновий термінал Нептун на Одещині називають одним із найбільших інвестиційних проектів України. На 28 гектарах землі розміщені 14 силосних зерносховища, підлоговий склад, зерноочищувачі та зерносушарки. Одночасно термінал може зберігати 370 тис. тонн збіжжя, а час завантаження контейнеровоза лише 36 годин.

З травня минулого року термінал працював в тестовому режимі і за цей час перевалив 1,8 млн тонн агрокультур. А запустивши всю потужність, тут планують перевантажувати 10% від загальноукраїнського експорту, а це приблизно 5 млн тонн зерна щороку.

Загалом завдяки потужним інвестиціям на підприємстві створено 500 робочих місць. Працівники зазвичай місцеві, з міста Южного, Одеси та навколишніх сіл. Велика користь від роботи терміналу і державі, адже причал забезпечить майже 600 млн грн. портових зборів щорічно.

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