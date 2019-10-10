Найдорожчий фільм України: Захар Беркут виходить у вітчизняний прокат

Українська історична драма Захар Беркут вийшла в прокат. Це вітчизняний бойовик, над яким працювала величезна команда з Голівуду. Головні ролі у стрічці зіграли американські актори. Це наймасштабніше українське кіно за часів незалежності, бюджет фільму – понад 113 млн грн.

Захар Беркут – це вітчизняний екшн за мотивами однойменної повісті Івана Франка. Однак чи не вперше в українській стрічці головні ролі виконують голівудські актори.

Читайте: Рецензія на фільм Джокер: плачу я, щоб не сміятись

Роберт Патрік і Томмі Фленаган, відомі за американськими бойовиками, зіграли Захара Беркута і Тугара Вовка.

Над створенням історичної драми працювала велика команда з Голлівуду, зокрема і режисер Джон Вінн. Він зізнається, що був вражений красою України і захопився легендою Франка.

Захара Беркута знімали англійською мовою, але всі сцени – на тлі неймовірних краєвидів Закарпаття. Спеціально для зйомок майстри власноруч створили декілька тисяч автентичних костюмів.

Старовинні тканини збирали по людях під час експедиції Західною територією України. Деталями вбрання українці вразили навіть голівудських авторів.

Для зйомок фільму у Карпатах збудували спецільне селище. А для батальних сцен створили найбільші декорації за всю історію українського кіно.

Режисер фільму Ахтем Сейтаблаєв історію відважних тухольців також вважає нашим повсякденням. Адже, як і вони, зараз ми мусимо боронити свої рубежі.

Переглянути українсько-голівудський бойовик у кінотеатрах країни можна від 10 жовтня. Автори фільму сподіваються, що стрічка піде і у широкий міжнародний прокат. Зокрема, показ Захара Беркута вже запланований в Іспанії.

Нагадаємо, студія Warner Bros. одночасно працює відразу над двома фільмами з кіновсесвіту Матриці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.