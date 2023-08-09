Найдосвідченіший у світі оператор ППО – українець: унікальний досвід наших бійців

Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.

Nasams – одна з найсучасніших систем ППО середньої дальності. Такою прикривали Білий дім, проте найдосвідченіший у світі оператор цієї установки – українець.

Микита керує одним з українських екіпажів Nasams. Щоб навчитися вправлятись із такою машиною треба пів року мінімум, але українські воїни опанували установку за три тижні. Норвежці, які навчали наших воїнів, були шоковані.

Тижні теорії, тиждень практики. Воїни вчаться і вдень, і вночі – ніякого відпочинку. А повернувшись додому, вже за 15 хвилин вступають у перший протиповітряний бій. Це було в листопаді минулого року і результат приголомшив. Nasams збиває сім із семи крилатих ракет, якими Росія того дня атакувала Київ.

Попереду зима, окупанти роблять усе, щоб заморозити Україну та лишити без світла. Це найважчий час для зенітної бригади, яка прикриває небо над центральними областями України.

Військові кажуть, дрони збивати найважче, бо їх складно помітити. Радари бачать їх лише на підльоті, але Nasams справляється добре. Працює й німецький Airis-Te та французький Crotal. Наші воїни витискають з машин усе, на що ті здатні.

Радянський С-300, на якому раніше працював Микита, воїн порівнює з жигулями. Nasams, каже, це Мерседес С-класу – машина нова, 2020 року випуску. Захоплює цілі з усіх напрямків – вражає ефективно. А вже навесні українці отримали американський Petriot – провідну систему ППО у світі.

Ще два роки тому Сергій Яременко – командир зенітної бригади, про таке навіть не мріяв. Схожими були емоції, коли його бійці вперше застосували Petriot проти Кинджала – гіперзвукової ракети, збити яку, казали росіяни, неможливо. Ось так наші воїни зруйнували ще один кремлівський міф у ніч проти 4 травня.

Загалом, на те, щоб виявити балістичну чи надзвукову ракету у оборонців неба є максимум п’ять хвилин. На сьогодні українська ППО знищила вже 13 Кинджалів і 24 балістичні ракети. Такого досвіду не має жодна країна НАТО. Наші фахівці вже напрацювали власну методику застосування комплексів ППО проти російських атак. Цим досвідом, кажуть, охоче ділитимуться з країнами-партнерами, але вже після перемоги.

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