Найдовший бюлетень і найбільше кандидатів: якими будуть вибори 2019

У ЦВК сьогодні розповіли, чому це голосування особливе і як до нього готуються. Найдовший бюлетень, найбільше кандидатів, ціла армія членів виборчих дільниць.

У ЦВК нагадують, якщо ви тимчасово не здатні самі прийти на виборчу дільницю й проголосувати через хворобу, щоб не втратили своє право голосу – можете написати заяву. На її підставі вас внесуть до спеціального списку и в день виборів прийдуть додому.

Написати таку заяву можна до вечора п’ятниці 29 березня. Вже 90 тисяч українців змінили адресу для голосування. В ЦВК кажуть, їх буде ще більше. Цьогоріч процедура спрощена, потрібні лише заява та паспорт.

Центральна виборча комісія замовила через систему закупівель ProZorro 60 мільйонів бюлетенів. Це одразу на два тури, пояснили в ЦВК, адже між ними обмаль часу, а процедура держзакупівель не розрахована на такі стислі терміни.

Дивіться: Як проголосувати на виборах 2019 за межами України

Відеонагляду на виборах президента не буде. Це не передбачено законом. Та й гіркий досвід парламентських виборів показав – це не ефективно.

Раніше Факти ICTV писали, як проголосувати молоді і як перевірити себе у списках.

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