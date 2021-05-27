Найкраща жінка у професії-2021: хто отримав нагороду

У Києві нагородили переможниць соціального проекту про жінок у професії. Оцінювали їхні здобутки у роботі та обов’язково благочинну діяльність. А обличчям премії стала меценат Людмила Русаліна. Також бізнес-леді нагородили ще й орденом за благодійність.

– Дуже горда за наш колектив, за наших жінок, які працюють і завдяки яким наш статус, нашу торговельну марку знають у багатьох країнах світу. І саме праця нашого колективу, нашої команди зумовлює такий результат, – каже Людмила Русаліна.

Організатори заходу кажуть, що головні завдання премії – підтримати жінок, визнати їхні досягнення та перемоги і, звісно, надихнути на майбутні звершення.

Також у кінці 2020 року британське міжнародне видання Financial Times опублікувало список найвпливовіших жінок.

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