Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle

Найкраща жінка у професії-2021: хто отримав нагороду

У Києві нагородили переможниць соціального проекту про жінок у професії. Оцінювали їхні здобутки у роботі та обов’язково благочинну діяльність. А обличчям премії стала меценат Людмила Русаліна. Також бізнес-леді нагородили ще й орденом за благодійність.

– Дуже горда за наш колектив, за наших жінок, які працюють і завдяки яким наш статус, нашу торговельну марку знають у багатьох країнах світу. І саме праця нашого колективу, нашої команди зумовлює такий результат, – каже Людмила Русаліна.

Організатори заходу кажуть, що головні завдання премії – підтримати жінок, визнати їхні досягнення та перемоги і, звісно, надихнути на майбутні звершення.

Також у кінці 2020 року британське міжнародне видання Financial Times опублікувало список найвпливовіших жінок.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Від живопису до відео-арту: у галереї М17 представили роботи 50-ти майстрів України
Від живопису до відео-арту: у галереї М17 представили роботи 50-ти майстрів України
Може стати візитною карткою міста: у Харкові відкрили новий ТРЦ Nikolsky
Може стати візитною карткою міста: у Харкові відкрили новий ТРЦ Nikolsky
Billboard Music Awards: The Weeknd забрав 10 нагород
Billboard Music Awards: The Weeknd забрав 10 нагород
Реванш The Weeknd після Греммі: як пройшла Billboard Music Awards
Реванш The Weeknd після Греммі: як пройшла Billboard Music Awards
Онлайн-кінотеатр SWEET.TV: створення звукоописів до фільмів
Онлайн-кінотеатр SWEET.TV: створення звукоописів до фільмів
В Україні створять музичну премію імені Мирослава Скорика
В Україні створять музичну премію імені Мирослава Скорика
В Україні затвердили премію імені Бориса Патона
В Україні затвердили премію імені Бориса Патона
Кабмін затвердив премії за ЗНО та перемогу на олімпіадах: хто та скільки отримає
Кабмін затвердив премії за ЗНО та перемогу на олімпіадах: хто та скільки отримає
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка