Найкривавіший день Революції Гідності: чому і досі не покарали винних

Ніч на 20 лютого 2014-го в Києві була дуже напруженою. Майдан атакували з усіх боків.

Цей день став найкривавішим в історії Революції Гідності. Лише за офіційними даними силовики вбили 48 активістів Євромайдану. Та минуло 7 років, а винуватці страшних злочинів і досі не покарані. Натомість став уже традицією, звіт правоохоронців у ці дні та обіцянки ось-ось завершити розслідування. Прокурори, які нині займаються слідством, нарікають на законодавство та на не прості умови здійснення злочинів.

У справах Майдану повідомили про підозру 76 особам – з них 12 високопосадовців. До суду скеровано 14 обвинувальних актів стосовно 20 осіб. Але у розшуку наразі – півсотні підозрюваних, зокрема і високопосадовці тих часів. Тож відсутність права на заочне розслідування суттєво заважає слідству. Лише цього тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, що дозволив би заочно засуджувати винних.

У тому, що розгляд затягують не просто так, переконаний екс-начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Сергій Горбатюк займався розслідуванням справ Майдану з 2014-ого по 2019-й рік.

Болючим ударом по слідству став обмін п’ятьох беркутівців на наших полонених наприкінці 2019-го , яким уже могли би винести вирок. Адже їхня справа саме про події 20 лютого була найперспективнішою.

Таке рішення влади – та ще й до вироку суду – серйозно загальмувало процес.

Отже, справи передадуть до суду. Та через нестачу суддів, і як наслідок велике завантаження слуг феміди, розгляд може затягнутися на роки.

За сім постреволюційних років уже понад двадцять родичів Героїв Небесної сотні так і не дочекалися вироку над убивцями свої рідних. Інші і досі сподіваються – влада не затягуватиме розслідування, а сприятиме, щоб і слідство, і суди були ефективними та незалежними.

День пам’яті Небесної сотні

20 лютого в Україні вшановують пам’ять героїв Небесної сотні. Володимир Зеленський разом з дружиною відвідали місце загибелі активістів Майдану.