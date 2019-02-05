Наймолодшому півтора року! На дитячих змаганнях у Києві обрано найкращого лижника

Маркові лише рік і сім місяців. Дитина ще не говорить, але на лижі стає залюбки. Адже батьки хлопчика і самі лижники з майже 20-річним досвідом.

Хоч сам малюк ще поза конкурсом – саме він, як наймолодший, відкрив дитячо-юнацькі змагання з гірсько-лижного спорту. Вони пройшли напередодні у Голосіївському парку Києва. І хоч у самій столиці сльота з калюжами, тут зимова казка.

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Наймолодші учасники – діти до чотирьох років, старшим – 15. Всі вони вихованці столичних лижних шкіл та клубів. Таких закладів у Києві до двох десятків. Гірські лижі фахівці називають найдемократичнішим з усіх видів лижного спорту.

Усі переможці отримали й грошові призи. 500 грн за третє місце, тисячу за друге і 1,5 тис. грн за перше. І хоча не всі діти стануть професійними спортсменами, любов до здорового та активного дозвілля залишиться на все життя.

До слова, що потрібно для становлення майбутньої тенісної зірки.

Опубліковано Лютий, 05 в 11:29



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