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Наймолодший патріарх УГКЦ Блаженніший Святослав відзначає 50-річчя

5 травня виповнюється 50 років главі греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу. Він очолив УГКЦ 9 років тому і тоді це був прецедент. Тому що Святослав Шевчук був наймолодшим з-поміж єпископів УГКЦ.

Майбутній Патріарх спочатку планував стати медиком, але закінчивши училище зрозумів, що хоче служити Богові. Уже після навчання в Аргентині та Римі, Блаженніший керував Львівською духовною семінарією, став особистим секретарем Любомира Гузара. А потім – духовним батьком для 5-мільйонної громади вірян в Україні і ще багатьох людей поза її межами.

Про патріота України і своєї церкви – дивіться у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Блаженніший Святослав презентував першу книгу.

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