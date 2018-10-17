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Найнебезпечніший у світі: скільки треба часу і грошей на розмінування Донбасу

На Донбасі з початку року загинули 92-є мирних мешканців, підірвавшись на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Такі дані наводить ООН.

У нашому Міноборони зазначають, що нині через це Донбас – одна з найнебезпечніших ділянок у світі. Повне розмінування там може тривати до 10 років і коштуватиме понад 800 мільйонів доларів.

Допомагають очищувати території експерти з усього світу.

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Так звану протитранспортну, або протитанкову міну ТМ62 виготовляли ще в Радянському Союзі. Її особливість – пластиковий корпус і мала кількість металевих елементів, що ускладнює пошук металошукачем. Тому до кожного сигналу треба ставитися із надзвичайною обережністю.

Нагадаємо, ворог не припиняє атакувати наші позиції. За добу зафіксовано 23 обстріли. Серед українських вояків є поранені. Російські найманці активно застосовують важкі міномети.

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