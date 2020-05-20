Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Найновіша техніка та вдосталь місця. На Буковині відбудували сучасний суд

У містечку Сторожинець Чернівецької області повністю відбудували приміщення суду. Тут на голову не сиплеться стеля і не треба по кілька годин чекати засідання. Обладнали його найсучаснішими технологіями. Встановили також все необхідне для маломобільних груп населення: є пандуси, ліфт, а кожна табличка продубльована шрифтом Брайля.

Запевняють, що тут є все найкраще для учасників судового процесу та відвідувачів. Будівля Сторожинецького районного суду Чернівецької області – перша в незалежній Україні, яку зведено з нуля. Раніше суд був у приміщенні разом з іншими держустановами. Залів бракувало, суддям самим доводилося складати графік користування залами судових засідань, а площа нарадчої кімнати була надто малою. Тепер тут є всі комфортні умови. Докладніше у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила проводити засідання в українських судах в режимі онлайн на час карантину.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Я хочу бути президентом, після якого в країні з’являться дороги – Зеленський
Я хочу бути президентом, після якого в країні з’являться дороги – Зеленський
Рада хоче дозволити реконструювати дороги без дозволу на будівельні роботи
Рада хоче дозволити реконструювати дороги без дозволу на будівельні роботи
У Франції затримали спонсора геноциду в Руанді Фелісьєна Кабугу
У Франції затримали спонсора геноциду в Руанді Фелісьєна Кабугу
Обстрілювали українські позиції: суд виніс вирок у справах двох бойовиків “ЛНР”
Обстрілювали українські позиції: суд виніс вирок у справах двох бойовиків “ЛНР”
У Чернівецькій області помер 5-місячний хлопчик із підозрою на коронавірус
У Чернівецькій області помер 5-місячний хлопчик із підозрою на коронавірус
У лікарнях не вистачає місць: у Чернівцях коронавірус не йде на спад
У лікарнях не вистачає місць: у Чернівцях коронавірус не йде на спад
Без зрушень. Чому добудова скандальних комплексів Укрбуду так і не розпочалась
Без зрушень. Чому добудова скандальних комплексів Укрбуду так і не розпочалась
У Києві через блокування початку будівництва ЖК мітингують інвестори Укрбуду
У Києві через блокування початку будівництва ЖК мітингують інвестори Укрбуду

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка