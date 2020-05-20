Найновіша техніка та вдосталь місця. На Буковині відбудували сучасний суд

У містечку Сторожинець Чернівецької області повністю відбудували приміщення суду. Тут на голову не сиплеться стеля і не треба по кілька годин чекати засідання. Обладнали його найсучаснішими технологіями. Встановили також все необхідне для маломобільних груп населення: є пандуси, ліфт, а кожна табличка продубльована шрифтом Брайля.

Запевняють, що тут є все найкраще для учасників судового процесу та відвідувачів. Будівля Сторожинецького районного суду Чернівецької області – перша в незалежній Україні, яку зведено з нуля. Раніше суд був у приміщенні разом з іншими держустановами. Залів бракувало, суддям самим доводилося складати графік користування залами судових засідань, а площа нарадчої кімнати була надто малою. Тепер тут є всі комфортні умови. Докладніше у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила проводити засідання в українських судах в режимі онлайн на час карантину.

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