Найскладніша зима за всю незалежність. Чого чекати українцям від опалювального сезону

Президент України Володимир Зеленський попередив, що майбутня зима буде найскладнішою за усі час незалежності. Але голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у розмові з ведучою Вікна-новини Яною Брензей в рамках національного телемарафону зазначив, що поки ситуація стабільна.

– Точніше ми будемо знати до кінця літа. І це залежатиме від того, що буде з тими територіями, які окуповані, або тими, де проведена відбудова. Також усе залежить від того, як працюватиме бізнес та підприємства. Адже вони споживають багато газу, – зазначив Андрій Герус.

Чиновник розповів, що тепер Україна закуповуватиме блакитне паливо з різних країн. Зокрема, у Словаччини, Угорщини та Польщі. Також він наголосив на тому, що Україна має і свій видобуток газу.

Окрім того, він виділив питання енергоефективності та оптимізації будівель в Україні, що призведе до меншого використання блакитного палива.

Згадав Андрій Герус і про можливий ріст вартості комунальних послуг для українців.

– Під час війни підвищення тарифів не є хорошою ідеєю. Всі ці розуміють. Всі працюють над тим, щоб зберегти стабільність в тарифах, – зазначив він.

Зокрема, політик наголосив на тому, що добре відіграє у цій ситуації своєчасна сплата комунальних послуг тими людьми, які мають можливість.

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