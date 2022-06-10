Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Найскладніша зима за всю незалежність. Чого чекати українцям від опалювального сезону

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Дарина Реготун Видеоредактор

Президент України Володимир Зеленський попередив, що майбутня зима буде найскладнішою за усі час незалежності. Але голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у розмові з ведучою Вікна-новини Яною Брензей в рамках національного телемарафону зазначив, що поки ситуація стабільна.

– Точніше ми будемо знати до кінця літа. І це залежатиме від того, що буде з тими територіями, які окуповані, або тими, де проведена відбудова. Також усе залежить від того, як працюватиме бізнес та підприємства. Адже вони споживають багато газу, – зазначив Андрій Герус.

Чиновник розповів, що тепер Україна закуповуватиме блакитне паливо з різних країн. Зокрема, у Словаччини, Угорщини та Польщі. Також він наголосив на тому, що Україна має і свій видобуток газу.

Окрім того, він виділив питання енергоефективності та оптимізації будівель в Україні, що призведе до меншого використання блакитного палива.

Згадав Андрій Герус і про можливий ріст вартості комунальних послуг для українців.

– Під час війни підвищення тарифів не є хорошою ідеєю. Всі ці розуміють. Всі працюють над тим, щоб зберегти стабільність в тарифах, – зазначив він.

Зокрема, політик наголосив на тому, що добре відіграє у цій ситуації своєчасна сплата комунальних послуг тими людьми, які мають можливість.

Читайте
В Україні заборонять підвищувати тарифи на газ, тепло та воду

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Це буде найскладніша зима – Зеленський про опалювальний сезон 2022-2023
Це буде найскладніша зима – Зеленський про опалювальний сезон 2022-2023
Україна починає готуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону – Шмигаь
Україна починає готуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону – Шмигаь
Без газопостачання залишаються понад 293 тис. абонентів – Міненергетики
Без газопостачання залишаються понад 293 тис. абонентів – Міненергетики
У Конотопі населенню спишуть частину боргів за комуналку
У Конотопі населенню спишуть частину боргів за комуналку
У житлових будинках та закладах Києва почнуть вимикати опалення: названо дату
У житлових будинках та закладах Києва почнуть вимикати опалення: названо дату
Готелю немає, але Україна – є. РФ продовжує обстрілювати Чернігів
Готелю немає, але Україна – є. РФ продовжує обстрілювати Чернігів
У Харкові без тепла понад 400 будинків: мер Терехов розповів, де можна зігрітися
У Харкові без тепла понад 400 будинків: мер Терехов розповів, де можна зігрітися
Платіжки за тепло зменшаться на 50%: як працюватиме програма термомодернізації
Платіжки за тепло зменшаться на 50%: як працюватиме програма термомодернізації
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка