Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
– Атака на Україну 01.11.2023 — РФ випустила 20 Шахедів та ракету Х-59;
– Наживо з Донеччини;
– Репортаж з фронту;
– Втрати ворога;
– Політичні баталії у США: військова допомога Україні та Ізраїлю;
– Ізраїльські військові продовжують наземну операцію у Газі;
– Спалах Гепатиту A: на Вінничині оголошено надзвичайну ситуацію.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 12:00 (01.11.2023).
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