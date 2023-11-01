Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023

– Атака на Україну 01.11.2023 — РФ випустила 20 Шахедів та ракету Х-59;

– Наживо з Донеччини;

– Репортаж з фронту;

– Втрати ворога;

– Політичні баталії у США: військова допомога Україні та Ізраїлю;

– Ізраїльські військові продовжують наземну операцію у Газі;

– Спалах Гепатиту A: на Вінничині оголошено надзвичайну ситуацію.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 12:00 (01.11.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.