Найтяжче — дивитися батькам у вічі! Історія волонтера, який евакуює загиблих бійців

Він роками повертає додому тіла полеглих. Криворіжець Михайло Литвин уже 8 років евакуює загиблих воїнів. З 2014-го розшукував їх самотужки на прохання батьків.

Тепер же це — організований процес у рамках гуманітарної місії Збройних Сил На щиті. 45-річний чоловік каже, що найтяжче — це дивитися рідним у вічі.

Волонтер Михайло Литвин на Алеї Слави одного з кладовищ Кривого Рогу показав могилу бійця-добровольця, який загинув у серпні 2014-го під Іловайськом. Знайома попросила допомогти дізнатися, де тіло її сина. Михайло, який раніше служив у правоохоронних органах – погодився.

– Він — наш криворізький Ультрас, нашого криворізького Кривбасу. Тоді мало хто знав, як шукати цих загиблих, що з ними робити, які далі дії, – розповідає Михайло Литвин, волонтер гуманітарно-логістичного центру Бульдозер.

А для того, аби повернути полеглого сина-розвідника Андрія іншій матері, у 2015-му – Михайлові довелося провести детективну роботу.

– Він служив у розвідці 17 танкової бригади. Вони йшли у розвідку. І вони попали у засідку. У них попав кумулятивний снаряд, вони всі згоріли. Усі ДНК тоді зійшлися, а він один лишився. І всі розуміли, що це він, а от юридичного підтвердження не було, – розповів Михайло Литвин, волонтер гуманітарно-логістичного центру Бульдозер.

Дітей загиблий боєць не мав, виховала його прийомна родина. Михайло витратив кілька місяців на пошук біологічної матері полеглого, і це було не дарма – ДНК збіглася.

Волонтер згадує, що не одразу зміг про це повідомити матір, яка ростила хлопця. Михайло на той час працював водієм на промисловому підприємстві. Відтоді вирішив – просто ходити до роботи не зможе.

Так тривало до 2020 року. Далі перерва. І з початком повномасштабної війни Михайло знову став до волонтерської справи.

– 24-го десь в пів 5 ранку ми зрозуміли, що почалося. Коли вже пішли тут перші загиблі, ми зрозуміли, що тоді ми нічого не робили. Ми тоді думали – це жах, а зараз – навіть не знаю, як це назвати, додав Михайло Литвин, волонтер гуманітарно-логістичного центру Бульдозер.

Торік влітку Михайло зареєструвався волонтером гуманітарної місії ЗСУ На щиті. Автівку-рефрижератор знайшли друзі. З того часу Михайло у волонтерських рейсах мінімум двічі на тиждень.

За один рейс Михайло привозить загиблих воїнів у кілька місць і долає під 3 тис.км. Котра б не була година – на його авто завжди чекають.

– Коли у твоєму бортові їде такий хлопець, який навіть такого віку, як твій син старший – це жах. Для батька – це не передати словами. Найтяжче в цьому всьому – це зустрітися очима з батьками. Третя година ночі, четверта година ночі, вони всі чекають, що ти його привіз, – розповів Михайло Литвин.

З кінця минулого року Михайло долучився до роботи гуманітарно-логістичного центру Бульдозер у Дніпрі. Це одна з організацій, усі учасники якої є волонтерами місії На щиті — працюють безкоштовно. Зараз у Михайла нове авто. Скількох полеглих захисників України він у ньому перевіз — не рахує. Та каже – всі вони Герої.

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