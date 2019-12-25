Найвеличніші костели України: де знаходяться та чим цікаві

В Україні майже три сотні костелів, враховуючи руїни. Костел – це місце для богослужінь саме римо-католиків. Найвизначніші з них є в Києві, Львові та Луцьку.

Костелу Петра й Павла у старому місті Луцька понад 400 років. Коли його зводили, Луцьк називали Римом Сходу, зважаючи на значення міста для регіону. Костел потужний і нагадує замок, адже будували його для оборони. За останні століття він пережив чимало пожеж і руйнувань. Навіть під час Другої світової витримав влучення авіабомб.

Окраса костелу – орган, акустика храму надає йому особливого звучання. Часом там проводять концерти органної музики, якими насолоджуються не лише парафіяни, а й меломани.

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Римо-католицький костел Святого Миколая в Києві звів століття тому архітектор Городецький. За оздоблення відповідав італієць Еліа Сала. Орнаменти, карнизи та фігури святих і апостолів виливали із бетону. Це перша будівля в Києві, де 100 років тому застосували таку технологію. Щоправда, службу католики там проводили недовго. Комуністи костел закрили на півстоліття.

Перед будівництвом Городецький їздив до Мілана та Кельна, щоб надихнутися тамтешніми соборами. У Київському храмі панує неоготика. Рослинні орнаменти, барельєфи янголів і розкішні вітражі та стеля.

Найстаріший та найменший орган зберігся у Львівському кафедральному соборі. Так званий позитив або малий орган був створений на початку XVIII століття.

Львівська катедра – це єдиний зразок готичної архітектури, який зберігся у Львові – там унікальні стрільчасті вікна з вітражами та елегантна вишуканість інтер’єрів. Також у стінах храму розміщені два гарматних ядра: одне збереглось з часів облоги Львова турками 1672 року, а друге – з боїв за Львів 1919-го Української Галицької армії.

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