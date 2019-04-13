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Намагався “проскочити” переїзд: в США потяг збив машину

Інцидент в американському місті Орландо в штаті Флорида.

Там водій позашляховика дивом вцілів – після того, як машину зніс потяг. На відео видно, як авто намагається проскочити переїзд.

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Водій проїздить під шлагбаумом після сигналу стоп. Впритул перед  коліями гальмує, але врешті все одно вирішує їхати. Потяг зносить машину прямо на переїзді. Водій в лікарні – у важкому стані.

Поліція закликає усіх – дотримуватися правил дорожнього руху.

Раніше Факти ICTV писали про ДТП у Дніпрі, де вантажівка знесла 11 автомобілів через те, що відмовили гальма.

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