Напад собак на вулиці: як захищатись та штрафи для власників

У Дергачах під Харковом алабаї розтерзали невеликого собаку, господар насилу відбився від агресивних тварин. У тому, що сталося, власник постраждалого собаки винить директора зоопарку, він мешкає по сусідству і часто алабаїв вигулювали без намордників.

Сам же директор зоопарку стверджує, що його собаки не могли цього зробити – один помер, інший хворий. Та проблема не тільки в цьому конкретному випадку, каже власник постраждалого собаки, історій, коли агресивні чотирилапі нападають на людей і тварин, безліч. Все через те, що їхні власники не виховують тварин і не дотримуються елементарних правил вигулу собак.

Після резонансу в соцмережах, усі обставини пообіцяли з’ясувати в поліції. Кінолог Петро Полященко каже – у таких ситуаціях вся провина на власниках, які не дотримуються правил вигулу собак і не дресирують улюбленців, а робити це треба з 2-місячного віку в професійних кінологів.

Чужих собак не варто чіпати, безпритульних намагатися обходити. Гарантувати, що тварина не вкусить, не може ніхто, каже кінолог. Якщо ж пес намагається напасти, радить підсунути йому рюкзак або відлякати палицею і кликати на допомогу.

Якщо провину власника доведуть, йому загрожує лише штраф. Хоча довести це надзвичайно важко – потрібні свідки і беззаперечні докази, що саме ці собаки покалічили тварину.

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