Напружені відносини з Росією: Швеція розмістила систему ППО у Балтійському морі

Швеція розмістила на острові Готланд у Балтійському морі елементи своєї нової системи протиповітряної оборони. Офіційна причина – напружені відносини з Росією.

Ця потужніша ППО замінить мобільні зенітні системи, раніше тут дислоковані. Дальність польоту ракет – до 20 км.

Читайте: ЗСУ підняли системи ППО – навчання в зоні ООС

Більшу загрозу з боку Росії вкотре підтвердив і Пентагон. Там оприлюднили доповідь Стратегічні наміри Росії. У ній зазначено, що Кремль вдається до різних стратегій примусу – військових і невійськових – щоб тиснути на США та їхніх союзників і партнерів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна і Польща розроблять нову систему ППО.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.