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Напружені відносини з Росією: Швеція розмістила систему ППО у Балтійському морі

Швеція розмістила на острові Готланд у Балтійському морі елементи своєї нової системи протиповітряної оборони. Офіційна причина – напружені відносини з Росією.

Ця потужніша ППО замінить мобільні зенітні системи, раніше тут дислоковані. Дальність польоту ракет – до 20 км.

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Більшу загрозу з боку Росії вкотре підтвердив і Пентагон. Там оприлюднили доповідь Стратегічні наміри Росії. У ній зазначено, що Кремль вдається до різних стратегій примусу – військових і невійськових – щоб тиснути на США та їхніх союзників і партнерів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна і Польща розроблять нову систему ППО.

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