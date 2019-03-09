Нарівні з чоловіками: як працює єдина в Україні жінка-пожежник

Нарівні з чоловіками у Черкасах працює єдина в Україні жінка-пожежниця. Зорієнтуватись у задимленому приміщенні, розгорнути пожежні рукави, загасити полум’я чи врятувати людину – тепер такі будні у 32-річної Анастасії Клочко.

Щойно парламент дозволив жінкам працювати на раніше забороненій для них роботі, Настя однією з перших попросилась у пожежниці. Віднедавна жінка заступає на чергування пліч-о-пліч із чоловіками. Від колег-чоловіків Настя не відстає. За 45 секунд має одягнути бойові обладунки. Для жінки ноша нелегка, але це їй під силу.

Анастасія закінчила інститут пожежної безпеки. 7 років працювала диспетчером у пожежній частині. Виборювала призові місця у в пожежно-рятувальних змаганнях і рвалася в бій.

Читайте: Їхали на виклик: у Києві під асфальт провалилася пожежна машина

Колега Насті – Максим Костенко – працює рятувальником уже 20 років. Каже, що повірити не міг, що така складна робота під силу жінці.

Відважна і мужня на роботі, романтична вдома. Вишиває бісером сукні й картини, пече торти, виховує 13-річного сина. Батьки пишаються донькою і дуже хвилюються за неї. Але такому вибору не здивовані. Кажуть, Настя з дитинства була непосидючою, товаришувала з хлопцями. Досі любить грати у футбол, займається вільною боротьбою, карате і давно хотіла саме такої роботи.

Анастасія прагне і далі підніматися кар’єрними сходинками, аби довести – жінки чудово справляються зі складною роботою.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Німеччині пожежники підпалювали машини і будинки, щоб їх гасити.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.