Народний фронт на парламентських виборах: ідеї та досягнення

Лідер Народного фронту Арсеній Яценюк на з’їзді заявив, що партія братиме участь у парламентських виборах, що відбудуться восени.

Представники політ-сили наголосили – протягом останніх років для них були важливі національні інтереси, а не політичні рейтинги. Тому необхідно продовжувати успішні реформи, адже перед майбутнім урядом стоятимуть ще масштабніші виклики.

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Ключ до сильної заможної країни у єдності – переконаний прем’єр Володимир Гройсман. За його словами за останні 5 років в Україні пройшла успішна реформа децентралізації, стабілізувалася економіка, перші здобутки реформ освіти і науки. Це фундамент на якому буде побудована успішна держава – вважає очільник уряду.

Голова Верховної ради Андрій Парубій переконаний – за 5 років команда Народний фронт кардинально змінила країну, її представники не бігали за рейтингами, адже інтереси держави, партія ставила вище за власні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Яценюк зустрівся з Меркель.

Опубліковано Лютий, 02 в 19:40



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