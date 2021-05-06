Наше коріння – звідси: Блінкен про українське походження

Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю головному редактору інформаційної служби ICTV Олені Фроляк розповів про своє українське коріння.

– Мій прадідусь і дідусь народилися в Україні. Дідусь жив тут до семи років, поки не переїхав із родиною до США, – зазначив Ентоні Блінкен.

За словами держсекретаря США, дідусь був занадто юним, щоб щось пам’ятати.

– Але згадував розповіді прадіда про те, що наше коріння – саме звідси, – сказав він.

Візит Блінкена до України

6 травня в Україні з робочим візитом перебувають держсекретар США Ентоні Блінкен та його заступник із політичних питань Вікторія Нуланд.

Блінкен провів зустріч із парламентаріями, прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.

Політики зробили низку важливих заяв, а також провели інтерв’ю з представниками ЗМІ.

Більше новин про візит Ентоні Блінкена до України читайте в матеріалах Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

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