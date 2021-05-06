Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ

Наше коріння – звідси: Блінкен про українське походження

Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю головному редактору інформаційної служби ICTV Олені Фроляк розповів про своє українське коріння.

– Мій прадідусь і дідусь народилися в Україні. Дідусь жив тут до семи років, поки не переїхав із родиною до США, – зазначив Ентоні Блінкен.

За словами держсекретаря США, дідусь був занадто юним, щоб щось пам’ятати.

– Але згадував розповіді прадіда про те, що наше коріння – саме звідси, – сказав він.

Візит Блінкена до України

6 травня в Україні з робочим візитом перебувають держсекретар США Ентоні Блінкен та його заступник із політичних питань Вікторія Нуланд.

Блінкен провів зустріч із парламентаріями, прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.

Політики зробили низку важливих заяв, а також провели інтерв’ю з представниками ЗМІ.

Більше новин про візит Ентоні Блінкена до України читайте в матеріалах Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Двері НАТО відчинені для України: Блінкен про можливість вступу до Альянсу
Двері НАТО відчинені для України: Блінкен про можливість вступу до Альянсу
Рішення за Росією: Блінкен прокоментував санкції проти Кремля
Рішення за Росією: Блінкен прокоментував санкції проти Кремля
Ми засуджуємо дії РФ: інтерв’ю Олени Фроляк з держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Ми засуджуємо дії РФ: інтерв’ю Олени Фроляк з держсекретарем США Ентоні Блінкеном
ПДЧ, Нафтогаз та альянс Україна-США: все, що відомо про візит Блінкена
ПДЧ, Нафтогаз та альянс Україна-США: все, що відомо про візит Блінкена
Олена Фроляк записала ексклюзивне інтерв’ю з держсекретарем США Ентоні Блінкеном – де дивитися
Олена Фроляк записала ексклюзивне інтерв’ю з держсекретарем США Ентоні Блінкеном – де дивитися
Нове соцопитування: як українці ставляться до паспортів вакцинації
Нове соцопитування: як українці ставляться до паспортів вакцинації
За вбивство поліцейського в Римі студенти з США отримали довічний термін
За вбивство поліцейського в Римі студенти з США отримали довічний термін
В Україні сплеск заражень, в Ізраїлі озвучили ефективність Pfizer: Covid-новини 6 травня
В Україні сплеск заражень, в Ізраїлі озвучили ефективність Pfizer: Covid-новини 6 травня
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка