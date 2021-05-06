Наше коріння – звідси: Блінкен про українське походження
Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю головному редактору інформаційної служби ICTV Олені Фроляк розповів про своє українське коріння.
– Мій прадідусь і дідусь народилися в Україні. Дідусь жив тут до семи років, поки не переїхав із родиною до США, – зазначив Ентоні Блінкен.
За словами держсекретаря США, дідусь був занадто юним, щоб щось пам’ятати.
– Але згадував розповіді прадіда про те, що наше коріння – саме звідси, – сказав він.
Візит Блінкена до України
6 травня в Україні з робочим візитом перебувають держсекретар США Ентоні Блінкен та його заступник із політичних питань Вікторія Нуланд.
Блінкен провів зустріч із парламентаріями, прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.
Політики зробили низку важливих заяв, а також провели інтерв’ю з представниками ЗМІ.
Більше новин про візит Ентоні Блінкена до України читайте в матеріалах Фактів ICTV.
Фото: Офіс президента