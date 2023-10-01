Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Нашестя дронів в РФ | Почаївська лавра тоне у провадженнях | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
– Ранкове нашестя дронів в РФ — чиїх рук діло;
– Бавовна в т.о. Криму — вибухи в Джанкої;
– У столиці відбулися урочистості до Дня захисників і захисниць;
– Історія про людей, які не були народжені для війни — сюжет;
– Допомога від США: зупинять чи ні;
– У Києві відбулося відкриття першого гарнізонного храму ЗСУ — у чому особливість;
– Поліція відкрила 12 кримінальних проваджень щодо діяльності Почаївської лаври на Тернопільщині.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16:30 (01.10.2023).
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