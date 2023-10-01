Нашестя дронів в РФ | Почаївська лавра тоне у провадженнях | Новини Факти ICTV за 01.10.2023

– Ранкове нашестя дронів в РФ — чиїх рук діло;

– Бавовна в т.о. Криму — вибухи в Джанкої;

– У столиці відбулися урочистості до Дня захисників і захисниць;

– Історія про людей, які не були народжені для війни — сюжет;

– Допомога від США: зупинять чи ні;

– У Києві відбулося відкриття першого гарнізонного храму ЗСУ — у чому особливість;

– Поліція відкрила 12 кримінальних проваджень щодо діяльності Почаївської лаври на Тернопільщині.

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