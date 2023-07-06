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Наслідки екоциду для Чорного моря: наскільки небезпечно купатися в Одесі

Чорне море в Одесі закрите для купання: на узбережжі досі гниє очерет, принесений течією з Херсонщини. Проте на пляжах усе одно повно людей. Дехто навіть купається.

Фахівці ж запевняють, що до негативних результатів проб води ще далеко, але дійсно є певні покращення. Потроху зменшується забрудненість води – це видно неозброєним оком. За останній тиждень не зафіксували жодного віруса, також почали зменшуватися мікробіологічні показники та холероподібні вібріони. Щоправда, море досі небезпечне.

Через підвищення солоності води почали гинути дрібні тварини, яких принесла у море велика вода. Є небезпека і для представників морської фауни.

Хвиля прісної води після підриву дамби принесла у Чорне море побутове сміття і трупи тварин, а з ними – інфекції та віруси. За місяць до акваторії потрапило у 100 разів більше води з Дніпра, ніж зазвичай. І вона продовжує прибувати.

Нині тривають роботи з ліквідації наслідків підриву окупантами дамби Каховської ГЕС. Тому фахівці кажуть, що продовжать стежити за станом води. Адже щоб оцінити справжні наслідки екоциду, потрібні роки.

Одеса, Чорне море
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