Наслідки напливу хасидів: на кордоні з Білоруссю в заторі застрягли тисячі вантажівок

На кордоні з Білоруссю, на пункті пропуску Виступовичі, утворились величезні затори і черги з машин – і на виїзд, і на в’їзд в Україну. Застрягли близько тисячі вантажівок. У сірій зоні водії перебувають вже кілька днів.

Зазвичай пункт пропускає учетверо менше вантажівок і просто не розрахований на такий потік. Транспортний колапс стався через закриття пункту пропуску у Нових Яриловичах на Чернігівщині. Саме там проїжджало найбільше машин. Але його зачинили через наплив хасидів, котрі за будь-яку ціну намагалися прорватися в Україну.

Черга розтягнулася на понад 3 км. Не допомагає і поповнення працівників держслужби. Місцеве кафе поблизу КПП виконало місячну норму, але водії скаржаться, що не вистачає елементарного – води, нормальної їжі, навіть в туалет сходити ніде.

Аби не допустити транспортного колапсу, Державна митна служба з 21 вересня відкриває пункт пропуску у Нових Яриловичах.

Також нещодавно хасиди так і не змогли потрапити в Умань на святкування Рош ха-Шана та масово почали покидати кордон України з Білоруссю.

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