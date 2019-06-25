Наслідки поводків на Закарпатті: сума збитків та як справляються люди

На Закарпатті підрахували загальну суму збитків, завдану травневим паводком – це понад 500 млн грн. Найбільшої шкоди зазнали об’єкти комунальної власності.

Пошкоджені дамби та берегоукріплення, знесені 17 мостів, підмиті шляхи. У селі Сімер дорога звисає над шестиметровою прірвою, яку вимила вода.

На укріплення берега та відновлення основи для узбіччя і шляху треба 400 тис. грн. На відбудову доріг – 23 млн.

Таке ж лихо і з пошкодженими дамбами та знищеними берегоукріпленнями.

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В обласному бюджеті знайшли заледве 2,5 млн грн. Ще кілька назбирають по районних бюджетах. Сподівання на центральний кошторис. Особисті збитки селян – ще понад 50 млн грн. Люди втратили майно, запаси продовольства, врожай. Грошей на компенсацію взяти ніде.

Пані Руслана дуже сподівається на компенсацію. Та чекати не може, бо ж діти не повинні жити у вологому будинку.

Три зруйновані металеві мости селяни відновили самотужки. У сусідній Тур’я Пасіці люди тиждень чекали сполучення зі світом, а потім самі засипали каменем шлях.

Тож постраждалі від повені закарпатці доки залишаються наодинці зі своєю бідою і шукають способів убезпечити себе на майбутнє.

До слова, на Прикарпатті негода зруйнувала переправу і відрізала від світу Шепіт.

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