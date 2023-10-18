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НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023

– Обстріл Херсонщини;

– Ракетна атака по Дніпропетровщині;

– Наслідки атаки на Запоріжжя;

– Названо країни, які допомагають ХАМАСУ;

– Байден проситиме Конгрес про допомогу Україні та Ізраїлю;

– Візит прем’єра Румунії до Києва;

– Вироки у справі розстрілів на Майдані;

– Благодійний забіг у Житомирі;

– Перемога збірної України з футболу.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:30 (18.10.2023).

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