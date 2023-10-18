Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
– Обстріл Херсонщини;
– Ракетна атака по Дніпропетровщині;
– Наслідки атаки на Запоріжжя;
– Названо країни, які допомагають ХАМАСУ;
– Байден проситиме Конгрес про допомогу Україні та Ізраїлю;
– Візит прем’єра Румунії до Києва;
– Вироки у справі розстрілів на Майдані;
– Благодійний забіг у Житомирі;
– Перемога збірної України з футболу.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:30 (18.10.2023).
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