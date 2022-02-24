Наспуп на Харків – коротко про головне

На об’їзній дорозі міста Харків спалено чотири танки російських окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Крім того, в районі населеного пункту Щастя українські військові знищили близько 50 російських окупантів.

В районі Краматорська збили ще один літак збройних сил РФ. Це вже шостий, зазначають у Генштабі.

– Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях, – йдеться у повідомленні.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що Росія намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.