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Настільні ігри під час карантину – чим корисні, види та ціни

Вимушений карантин, як виявилось, витримати нелегко. Серіали набридли, очі втомилися від смартфонів. Втім, є варіант – об’єднати родину за настільною грою.

Люди почали масово скуповувати цей товар. Аналітики одного із найбільших онлайн-магазинів підтверджують, що обсяги продажів зросли на 80%.

Тим паче, на думку затятих гравців, такі забави не лише розвивають логіку й мислення у дітей, а є й так званим антистресом для дорослих. Подробиці – у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим зайнятися вдома на карантині – топ-7 розваг.

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