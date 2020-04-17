Настільні ігри під час карантину – чим корисні, види та ціни

Вимушений карантин, як виявилось, витримати нелегко. Серіали набридли, очі втомилися від смартфонів. Втім, є варіант – об’єднати родину за настільною грою.

Люди почали масово скуповувати цей товар. Аналітики одного із найбільших онлайн-магазинів підтверджують, що обсяги продажів зросли на 80%.

Тим паче, на думку затятих гравців, такі забави не лише розвивають логіку й мислення у дітей, а є й так званим антистресом для дорослих. Подробиці – у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим зайнятися вдома на карантині – топ-7 розваг.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.