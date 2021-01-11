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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Натовпи в метро та відчинені ярмарки: як минули перші вихідні локдауну

11 січня – перший робочий день під час посиленого карантину. У Києві людей на вулицях та зупинках значно менше. А от у метро натовпи, пасажири нарікають, що жодної дистанції ніхто не дотримується.

У Львові досі працюють сувенірні крамниці та ковзанка, особливо людно у місті було на вихідних. У Харкові попри заборону новорічних ярмарків ще протягом трьох днів продовжували працювати деякі ятки з ковбасками та глінтвейном. Схожа ситуація була і в Одесі – тисячі туристів з’їхалися у місто на вихідні.

Правоохоронці в перший день локдауну склали понад 60 протоколів. Попереджають, що надалі каратимуть навіть тих, хто з’явиться у громадському місці без маски. Водночас люди не дуже задоволені локдауном.

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Локдаун в Україні – дати та обмеження

Посилений карантин в Україні триватиме з 8 по 24 січня. Зачиненими будуть розважальні заклади, басейни, спортивні зали тощо. Кафе та ресторани працюватимуть лише навиніс.

Детальніше про обмеження січневого локдауну читайте на Фактах ICTV.

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