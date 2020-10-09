Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Національний онлайн кінотеатр SweetTV провів розіграш авто

В радісній атмосфері он-лайн кінотеатр SweetTV дав старт розіграшу свого головного подарунка – новенької автівки. Проводили активність у прямому ефірі на одній з радіостанцій. Переможницею стала Тетяна з Київської області, якій і надійшов дзвінок від ведучих.

Хвилювались і співробітники он-лайн кінотеатру, і ведучі, і переможниця.

Тепер уся велика родина Тетяни їздитиме на новенькій автівці від SweetTV. А співробітники кажуть – присвятили цей розіграш проекту, в якому Голівуд говорить українською, а наші зірки дарували свої голоси голлівудським акторам.

Хто отримав телевізор від SweetTV

Коли о 8 ранку тебе турбує телефонний дзвінок, то менше за все очікуєш почути – вітаємо, ви виграли телевізор. Проте Андрій Усенко розповідає, що сталося саме так. Подзвонили з радіостанції, де в прямому ефірі розігрували подарунок від он-лайн-кінотеатру SweetTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кінофестиваль КІНОЛІТОПИС у Києві: 68 документальних та художніх стрічок
Кінофестиваль КІНОЛІТОПИС у Києві: 68 документальних та художніх стрічок
Перший трейлер Манк: довгоочікуване повернення Фінчера в кіно
Перший трейлер Манк: довгоочікуване повернення Фінчера в кіно
Генрі Кавілл опублікував перші фото Геральта з другого сезону Відьмака
Генрі Кавілл опублікував перші фото Геральта з другого сезону Відьмака
Чоловіки заробляють більше: Forbes назвав найдорожчих актрис світу
Чоловіки заробляють більше: Forbes назвав найдорожчих актрис світу
Борат замаскувався під Трампа и “переміг” коронавірус – трейлер нового фільму
Борат замаскувався під Трампа и “переміг” коронавірус – трейлер нового фільму
Дублювали світові стрічки українською. Хто отримав телевізор від Sweet TV
Дублювали світові стрічки українською. Хто отримав телевізор від Sweet TV
Грошей замало: як отримати головну роль у фільмі Ахтема Сеітаблаєва
Грошей замало: як отримати головну роль у фільмі Ахтема Сеітаблаєва
Де в Україні можна легально дивитися фільми і серіали онлайн: список і ціни
Де в Україні можна легально дивитися фільми і серіали онлайн: список і ціни

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка