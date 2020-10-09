Національний онлайн кінотеатр SweetTV провів розіграш авто

В радісній атмосфері он-лайн кінотеатр SweetTV дав старт розіграшу свого головного подарунка – новенької автівки. Проводили активність у прямому ефірі на одній з радіостанцій. Переможницею стала Тетяна з Київської області, якій і надійшов дзвінок від ведучих.

Хвилювались і співробітники он-лайн кінотеатру, і ведучі, і переможниця.

Тепер уся велика родина Тетяни їздитиме на новенькій автівці від SweetTV. А співробітники кажуть – присвятили цей розіграш проекту, в якому Голівуд говорить українською, а наші зірки дарували свої голоси голлівудським акторам.

Хто отримав телевізор від SweetTV

Коли о 8 ранку тебе турбує телефонний дзвінок, то менше за все очікуєш почути – вітаємо, ви виграли телевізор. Проте Андрій Усенко розповідає, що сталося саме так. Подзвонили з радіостанції, де в прямому ефірі розігрували подарунок від он-лайн-кінотеатру SweetTV.

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