Наука – це вона: в Києві відбувся благодійний вечір

У Києві пройшов благодійний вечір під назвою Наука – це вона, на якому нагороджували переможниць конкурсу есе про жінок-вчених.

Захід було організовано ініціативою STEM is FEM за підтримки StarlightMedia.

Одночасно проходив мистецький аукціон, на якому зібрали призовий фонд для переможниці.

За словами математика Олени Ванеєвої, яка займається пошуком симетрії в диференціальних рівняннях, жінок серед її колег лише третина, проте з кожним роком їх стає все більше.

– До цього часу існує проблема скляної стелі. У науковій сфері на керівних посадах практично немає жінок, хоча вони часто роблять дуже важливу роботу, – заявила Ванеєва.

За її словами, жінки-вчені працюють в сфері генетики, біології та багатьох інших спеціальностях.

Ще одним співорганізатором заходу був директор IT-компанії Сергій Токарєв. У нього на підприємстві більше половини персоналу – жінки. При цьому в технічній сфері працює лише 20% фахівців, які представляють прекрасну стать.

Як зазначив Токарєв, якщо дівчата зуміли пробитися через сито, яке на сьогоднішній день перед ними створює суспільство – то вони однозначно дуже талановиті і стають успішними в своїй професії.

Машинобудування – для дівчат

У минулому році проект STEM is FEM організував для школярок дводенний тренінг, на якому дівчата могли ознайомитися з особливостями машинобудування.

Крім того, була передбачена екскурсія в один з автосалонів BMW.

Там дівчат ознайомили з особливостями дистрибуції автомобілів, а також вони змогли взяти участь в тест-драйві нових машин.

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