Навчання, ігри та концерти – чим урізноманітнити карантинні будні вдома

До епідемії вважалося, що міць стосунків між людьми випробовує відстань, але карантин показав – відстань то ніщо порівняно з тривалим перебуванням під умовно домашнім арештом. Коли вийти з квартири чи будинку можна хіба що до магазину, аптеки, або на нетривалу прогулянку.

Для багатьох українців карантин, а з ним перебування вдома з родиною у чотирьох стінах виявився справжнім випробуванням. За хатніми турботами та розвагами для дітей знайти особистий простір і час на роботу для багатьох непросто.

Ми так довго чекали на можливість побути з родиною, а коли карантин зібрав всіх під одним дахом і надовго – зрозуміли, що розучились спілкуватись, спільно готувати вечерю, разом дивитись серіал. Обмеження для багатьох стало новим стресом і випробуванням, дехто знову захотів на роботу.

Карантин, окрім тривоги за рідних чи страху втратити роботу, виявив ще й соціальний злам. Люди, які працювали зранку до вечора, не відриваючись від гаджетів, несподівано збагнули, що не треба нікуди бігти, принаймні, стрімголов. Світ зупинився і можна, нарешті, передихнути і пильніше роздивитись все навколо.

Згадайте своє хоббі, займіться новим заняттям – зберіться з родиною за настільною грою, малюйте, танцюйте, співайте, тільки – не депресуйте. Прагнете розвитку – в інтернеті безліч курсів, лекцій, вистав та концертів.

Факти ICTV раніше писали про віддалений заробіток в інтернеті вдома.

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