Навчання не скасовується: як діти підуть до школи 1 вересня і правила

Уже завтра сотні тисяч дітей підуть до школи – це вже остаточно вирішено і на те є рішення уряду та рекомендації від міністерства охорони здоров’я, як проводити навчання у час епідемії. Заклади працюватимуть усюди, окрім червоної зони.

Питання лише в тому, яким чином все безпечно облаштувати. Приміром, чиновники рекомендують розробити різні маршрути для учнів, аби унеможливити їхнє скупчення, змістити початок уроків для різних вікових груп, передбачити навчання у дві зміни.

На перервах діти мають бути у масках, а вчителі у масці мають проводити уроки. Але виконати усі рекомендації навряд чи вдасться – батьки не хочуть, щоб діти постійно ходили у масках, а в деяких школах неможливо забезпечити дистанцію між учнями.

До школи не пустять дітей, якщо хтось з родичів хворий на Covid, їм запропонують дистанційне навчання. У закладах зеленої і жовтої зон вчителі можуть вести урок без масок, але зберігати дистанцію. В помаранчевій зоні маска для вчителя обов’язкова ,можливий прозорий щиток.

Якщо в одного учня підтвердять Covid – весь клас йде на двотижневий карантин.

Повноцінно підготуватися до навчального року змогли лише школи у великих містах. В регіонах ситуація скрутніша. Там і досі не можуть зрозуміти, як працюватимуть.

Факти ICTV перевірили кілька навчальних закладів на готовність працювати в епідемічних умовах. Висновки у нашому спеціальному сюжеті до Дня знань.

З 1 вересня діти підуть до школи, тому в умовах коронавірусу варто дотримуватися чітких правил та вимог, які встановлюють населенню.

Перед школою насамперед потрібно вимірювати температуру та дотримуватися санітарний вимог, про це заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, кандидат медичних наук, заслужений лікар України Олег Рубан.

За його словами, є п’ять чітких правил,як зібрати дитину до школи.

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