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Навчання, пільги і кредити: як в Польщі допомагають приватним підприємцям

Хтось називає це економічним дивом, але для поляків – то кропітка і щоденна робота, яка дає ефективні результати. Майже тридцять років тому, коли країна потерпала від безробіття і економічного хаосу, там почали створювати спеціальні економічні зони, які згодом переросли в технологічні парки – нині це потужний інструмент залучення інвестицій, підтримки інноваційних ідей та різних стартапів.

Фірми, які отримують від КТП рішення про надання пільги, потрапляють до такого ніби ексклюзивного клубу. Крім пільгового функціонування можуть постійно отримати консультацію, взяти участь у різних навчаннях, знайти інші джерела дофінансування. А пільги суттєві, великі компанії отримують податкове звільнення розміром до 55%.

Новим надбанням і предметом гордості парку став відділ ігор, який виник 2012 року. А починалося все з однієї конференції,  і переросло у потужний інкубатор, з можливістю навчання і глибоким дослідженням потреб галузі.

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Три роки тому ще й відкрили мультилаб, простір для кіногалузі. У Кракові надзвичайно активно розвивається кіноіндустрія, тож в цьому була велика потреба. Тепер тут можна відшліфувати кінцевий продукт для кіно, телебачення чи інтернету – змонтувати, зробити коліркорекцію чи озвучити.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як влаштована штаб-квартира НАТО.

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