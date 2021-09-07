Навчання, попри пандемію, розпочалося: діти Європи повертаються у школи

Майже рік школярі всього світу сиділи вдома та навчалися дистанційно. Але освітяни, батьки та психологи визнали, що це хоч і убезпечило учнів та їхні родини від зараження Covid-19, та результати навчання і психологічний стан дітей не можна визнати задовільними.

Цьогоріч діти повертаються до школи. Зустрічаються зі своїми вчителями, друзями.

Португалія. Дітлахи розпочали навчання у класах. В країні вкотре послабили карантинні обмеження. І вже у перший день майже пів мільйона дітей знову сіли за парти. Хоча й за посилених правил безпеки.

– У класах та деяких інших приміщеннях школи діти зобов’язані носити маски, так само як і у шкільних автобусах. Але, звичайно, на вулиці ми від них цього не вимагаємо, – говорить директор початкової школи Еміліана Фабіянчич.

Іспанія. Повернулися до шкіл і майже 8 мільйонів маленьких іспанців. Навчальний день починається з дезінфекції рук і вимірювання температури. За партами всі без винятку – у масках. Їх потрібно міняти кожні чотири години.

Між учнівськими стільцями дистанція півтора метра. Проте і школярі, і їхні батьки щасливі можливості знову відвідувати школу навіть за таких обмежень.

Сара Санз, мати одного з школярів, говорить, що для дітей дуже важливий безпосередній контакт із однолітками та з учителями, а дистанційне навчання сприяє ізоляції.

Іспанський уряд обіцяє, що цього року школи не закриватимуть, а всі учні будуть відвідувати навчальні заклади.

В уряді сподіваються, що завдяки масовій вакцинації дорослих і підлітків очне навчання буде гарантовано. В країні кожен четвертий із десяти іспанських школярів старше 12 років вже отримав два щеплення. Два уколи проти коронавірусу зробили й усі вчителі.

– Ми впевнені, що цього року ситуація залишатиметься стабільною. Більшість населення отримає щеплення, – говорить директор школи Вірджинія Менендес. – Та попри це, ми маємо бути пильними.

Прищепити 40% людей у світі від коронавірусу вже до кінця цього року зобов’язалися країни Великої двадцятки. За підсумками саміту в Римі, міністри охорони здоров’я погодилися сприяти справедливому розподілу вакцин. Тобто, ділитися дозами з тими, хто їх потребує.

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