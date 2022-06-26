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Факти / Відео / Україна

Навчання тероборони в Одеській області: як готують майбутніх снайперів

Назар Бурхан журналіст Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Під постійні вибухи гранат та автоматні черги бійці десантно-штурмового підрозділу 126 бригади тероборони проходять бойове навчання. У мирному житті більшість із них не були пов’язані із військовою справою. Та з початком повномасштабного вторгнення російської армії в Україну пішли захищати рідну землю. Боєць Дід до війни працював в одному із портів Одещини та вже мріяв про спокійну пенсію.

Нині чоловік вчиться на снайпера. Щоб опанувати цей напрямок, каже командир, бійцю необхідні високий інтелект, мотивація та належна фізична підготовка. Важливі також навички, отримані в мирний час. Тренуються на модифікованій радянській снайперській гвинтівці Драгунова.

У максимально наближених до реальних умов штурмовики відпрацьовують групові бої зі справжньою зброєю. Також вчаться метати бойові гранати.

Бійці не шкодують ані патронів, ані гранат, адже головне для них – удосконалення вмінь, які знадобляться на полі бою.

Мотивація воїнів на найвищому рівні, і вони роблять усе від них залежне, аби звільнити Україну від російських загарбників та наблизити перемогу.

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