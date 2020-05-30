Навчають 18 мов та вести переговори. Як Дипакадемія готує українських дипломатів

Всіх тонкощів міжнародних переговорів українських дипломатів навчають у Дипакадемії. Сюди приходять не студентами, тут підвищують кваліфікацію професійні дипломати, адже деталей протоколу, ведення переговорів, та зрештою, дипломатичних манер потрібно вчитися постійно.

Навчатися можна і онлайн, саме так нині відбуваються і міжнародні переговори. Це складніше ніж вживу, адже не завжди розпізнаєш емоції співрозмовника. Тому треба особливо уважно готуватися, навіть свідомо обирати книжку чи портрет на задньому фоні.

У центрі іноземних мов академії навчають 18 мов. Не менш важливо ніж мова – це знання культури. Наприклад, європейці та американці доволі імпульсивні. Зокрема, коли готували проект чорнобильського укриття – дійшло навіть до кидання предметів.

Дипломатія дедалі більше спеціалізується на військовому та науковому напрямках. Саме українські дипломати першими презентують державу світові. Докладніше у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, Україна не братиме участь у російській конференції ООН щодо Криму. Про це заявила речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

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