Навчаються та відкривають бізнес: як влаштовують життя учасники бойових дій
В Україні понад 300 тис. учасників бойових дій. Чимало з тих, хто повернувся з війни, яка триває досі, починають шукати себе у власній справі. Здебільшого відкривають дрібний бізнес, який для декого – це не лише заробіток, але й реабілітація та можливість відволіктися від жахливих спогадів війни.
Мінометник 30 бригади Сергій Молодід з гумором пригадує своє знайомство з війною навесні 2015-го, коли його обстріляла своя ж піхота з кулеметів. Як часто буває на фронті, неузгодженість підрозділів ледь не коштувала хлопцю життя. Та після цього випадку Сергій переконався у важливості комунікацій і правильної організації роботи, що пізніше допомогло в бізнесі. А ще – власним досвідом доводив, як дрібниці можуть врятувати життя.
Те, що Сергій протестував на собі у бойових умовах дозволяє йому радити іншим. Приміром, воював у бронежилеті власного виробництва, який тричі модифіковував за період служби. Після демобілізації закінчив Київську школу економіки і отримав грант на розвиток своєї справи. Зараз компанія Сергія зосередилася на виготовленні спорядження для військових медиків.
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Ветеран батальйону Донбас Костянтин Алєксєєнко вже їздить велосипедом. Хоча після поранення 2014-го більше року пересувався на інвалідному візку. Куля пробила обидві кістки. Тривале лікування і спогади про війну позначились на моральному здоров’ї Костянтина. Аби не впасти в депресію – почав вчитися, закінчив безкоштовний для ветеранів курс у Норвезькій школі економіки та створив невелику майстерню свічок.
Власну справу Костянтин почав з нуля. Виготовляє свічки у підвалі власного гаражу. На післявоєнний посттравматичний синдром не має часу, – жартує ветеран. Розвиток власного бізнесу називає найкращою реабілітацією.
У руках колишнього розвідника 72 бригади Олександра Іваницького колба з дрібними мурахами всередині. Це майбутня мурашина ферма. Саме такий оригінальний бізнес розпочав чоловік після демобілізації.
Ці тварини як люди, – ділиться спостереженнями Олександр. У кожної комахи своя відповідальність. Часто подібні ферми, які можуть жити десяток років, замовляють учасники бойових дій.
До слова, Факти ICTV розповідали про реабілітацію бійців після ампутацій.