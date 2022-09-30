Назад повернуться у чорних мішках: як на Волині ТрО готуються до можливого наступу з Білорусі

У білорусі готуються розмістити 20 тис. мобілізованих із РФ. За даними Головного управління розвідки Міноборони, вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи збройних сил РФ. Путін тисне на Лукашенка, аби той розпочав збройну агресію щодо України, та, якщо це станеться – наша відповідь буде адекватною.

Наші військові, які пильно стежать за північними кордонами з перших днів великої війни, запевняють – хай хто сунеться на нашу землю з того боку – назад повернеться у чорних мішках, або перетвориться на добриво.

Завдання для бійців тероборони, які вже 7 місяців контролюють ситуацію на межі з Білоруссю, щораз ускладнюють. Адже мусять відпрацювати усі можливі сценарії розвитку подій – від проникнення ворожих ДРГ до реального повномасштабного наступу з боку північних горе-сусідів. Все повинно працювати як годинник, кажуть бійці.

Часу гаяти тут ніхто з бійців не звик. І щодня тренуються та нарощують свою бойову міць.

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