Назальні препарати проти Covid-19: новинки від фармкомпаній

Скоро захиститися від коронавірусу буде простіше. Кілька провідних фармкомпаній розробляють назальні препарати проти недуги. Їх потрібно буде лише вприснути в ніс, як звичайний спрей проти нежитю.

Уже є дві новинки: вакцина та ліки від Covid-19.

У лабораторії Лондонського університету королеви Марії працюють з найскладнішими вірусами. Завдяки потужному захисту, ніщо не може потрапити назовні. Наразі у ємностях з рідким азотом нова розробка – назальний спрей, який має допомогти у боротьбі з Covid-19.

Це і вакцина, і ліки водночас. Препарат можна використати також для профілактики захворювання.

– Аби потрапити в клітину, вірус запускає хімічну реакцію, – говорить професор Лондонської школи медицини Ракеш Уппал. – Ми знайшли спосіб щоб маніпулювати цим процесом, щоб не пустити Covid в середину. Головне, наша ідея працює проти всіх мутацій. Адже захист базується на хімічному рішенні.

Клінічні дослідження проводили серед понад 600 медиків в Індії. І лише 13% з тих, хто застосовував препарат, захворіли на Covid. Захисна дія спрею гарантовано триває до шести годин. Потім потрібно застосувати нову дозу.

– Ми проводили дослідження під час першої хвилі, коли був вірус з китайського Уханя, але коли з’явилися мутації вірусу, застосували препарат, і він виявився так само ефективним, – повідомила професорка вірусної патології університету Святої Марії Ейн Макнайт.

Розробники хочуть створити препарат недорогий у виробництві. І щоб його можна було перевозити у звичайному холодильнику. Випускатимуть його в Індії. Нині дослідники чекають на схвалення медичних регуляторних органів.

А от канадські вчені створили назальний спрей, який допоможе тим, хто уже інфікований.

Вчені з’ясували, що вірус за допомогою крапель потрапляє до носа і там протягом трьох днів проникає в мембрани. Саме у цей період варто застосувати ліки.

– Вірус вбиваємо у верхніх дихальних шляхах оксидом азоту, – розповідає професор неврології університету Royal Holloway Панкай Шарма. – Цю хімічну речовину виробляє сам організм людини, тобто ми не вносимо нічого зайвого.

Клінічні випробування провели у Великій Британії. Розповідає пацієнтка Шерон Мейн, яка захворіла на Covid разом з усією сім’єю.

– Я використала назальний спрей, і він одразу спрацював, – стверджує вона. – У мене зникла лихоманка, і я позбавилася сильного головного болю.

Нині препарат на третій стадії клінічних досліджень, після яких долю ліків визначить медична влада країни.

Дослідники кажуть, що назальні спреї можуть стати популярнішими за вакцини, адже не викликають страху у людей, і їх набагато простіше використовувати.

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