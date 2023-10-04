Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини

Наживо з Херсонщини після атаки | Сварки у Конгресі США | Новини Факти ICTV за 04.10.2023

– Зведення Генштабу ЗСУ;

– Обстріл Херсонщини 04.10.2023 — деталі атаки наживо;

– Суперечки у Конгресі США;

– Неочікувана заява республіканця Майка Пенса;

– Заява голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера;

– Колекція одягу за мотивами українського художника Анатолія Криволапа;

– Курси програмування для ветеранів АТО і російсько-української війни у Черкасах.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 13:00 (04.10.2023).

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості
Наживо з Херсонщини після атаки | Сварки у Конгресі США | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Наживо з Херсонщини після атаки | Сварки у Конгресі США | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ
Наживо з Херсонщини після атаки | Сварки у Конгресі США | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Не було варіантів… Моторошна історія артилеристів, які вижили у палаючій машині
Наживо з Херсонщини після атаки | Сварки у Конгресі США | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Країни ЄС заборонили в’їзд із речами з Росії: реакція росіян
Наживо з Херсонщини після атаки | Сварки у Конгресі США | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Більше відео
Політика Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості
Наживо з Херсонщини після атаки | Сварки у Конгресі США | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Наживо з Херсонщини після атаки | Сварки у Конгресі США | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь