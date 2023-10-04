Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Наживо з Херсонщини після атаки | Сварки у Конгресі США | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
– Зведення Генштабу ЗСУ;
– Обстріл Херсонщини 04.10.2023 — деталі атаки наживо;
– Суперечки у Конгресі США;
– Неочікувана заява республіканця Майка Пенса;
– Заява голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера;
– Колекція одягу за мотивами українського художника Анатолія Криволапа;
– Курси програмування для ветеранів АТО і російсько-української війни у Черкасах.
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