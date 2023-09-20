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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

НАЖИВО з Куп’янську | Бавовна в КРИМУ | Зернова НАПРУГА! Новини Факти ICTV за 20.09.2023

– Бавовна в Криму: є влучання у військову частину армії РФ;

– Диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у Підмосковʼї;

– Обстріл Харкова ракетою ГРІМ-Е: наживо з місця трагедії;

– Єнс Столтенберг виступив в Нью-Йорку — головні заяви;

– Зерновий конфлікт: чому не вдається порозумітися;

– Конфлікт у Нагірному Карабасі — заяви міноборони Азербайджану;

– Історія 24-річного бійця, який втратив руку, але військову справу не кинув;

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 13:30 (20.09.2023).

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