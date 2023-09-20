НАЖИВО з Куп’янську | Бавовна в КРИМУ | Зернова НАПРУГА! Новини Факти ICTV за 20.09.2023

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– Диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у Підмосковʼї;

– Обстріл Харкова ракетою ГРІМ-Е: наживо з місця трагедії;

– Єнс Столтенберг виступив в Нью-Йорку — головні заяви;

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– Конфлікт у Нагірному Карабасі — заяви міноборони Азербайджану;

– Історія 24-річного бійця, який втратив руку, але військову справу не кинув;

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