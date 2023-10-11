Наживо з Рамштайну | Масштабний наступ росіян | Новини Факти ICTV за 11.10.2023

– Неанонсований візит Зеленського до Брюсселя — наживо;

– Військову допомогу від США можуть об’єднати між Ізраїлем та Україною;

– Війна в Ізраїлі: кількість жертв Хамасу вже перевищила 1200 осіб;

– Ситуація на фронті: ворог пішов у наступ в районі Авдіївки;

– Репортаж із передової.

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