Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Наживо з Рамштайну | Масштабний наступ росіян | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
– Неанонсований візит Зеленського до Брюсселя — наживо;
– Військову допомогу від США можуть об’єднати між Ізраїлем та Україною;
– Війна в Ізраїлі: кількість жертв Хамасу вже перевищила 1200 осіб;
– Ситуація на фронті: ворог пішов у наступ в районі Авдіївки;
– Репортаж із передової.
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