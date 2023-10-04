Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023

– Спецпризначенці ГУР десантувалися на території Криму — відео;

– Нічні вибухи біля Бєлгорода — дрони СБУ атакували російську ППО;

– Відставка Маккарті — наживо з Вашингтона;

– Новий закон у ВР: заробітну плату полонених отримуватимуть їхні сім’ї;

– Масштабний медіафорум Kyiv Media Week;

– Колекція одягу за мотивами українського художника Анатолія Криволапа.

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