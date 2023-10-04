Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
– Спецпризначенці ГУР десантувалися на території Криму — відео;
– Нічні вибухи біля Бєлгорода — дрони СБУ атакували російську ППО;
– Відставка Маккарті — наживо з Вашингтона;
– Новий закон у ВР: заробітну плату полонених отримуватимуть їхні сім’ї;
– Масштабний медіафорум Kyiv Media Week;
– Колекція одягу за мотивами українського художника Анатолія Криволапа.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:30 (04.10.2023).
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