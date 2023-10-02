Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
НБУ не визначатиме курс валют | Потужний обстріл Авдіївки | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
– На Херсонщині загинув поліцейський, який рятував людей під час обстрілу;
– Окупанти обстріляли Авдіївку, загинула одна людина;
– Як працюють спецпризначенці Альфи;
– Від завтра, 02.10.23, курс валют визначатиме не НБУ, а Міжбанк – що зміниться;
– Захоплення, що стало сенсом життя: боєць власноруч ремонтує зброю на фронті;
– Як закон про локалізацію допомагає знайти українцям роботу.
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