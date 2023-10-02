НБУ не визначатиме курс валют | Потужний обстріл Авдіївки | Новини Факти ICTV за 02.10.2023

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– Окупанти обстріляли Авдіївку, загинула одна людина;

– Як працюють спецпризначенці Альфи;

– Від завтра, 02.10.23, курс валют визначатиме не НБУ, а Міжбанк – що зміниться;

– Захоплення, що стало сенсом життя: боєць власноруч ремонтує зброю на фронті;

– Як закон про локалізацію допомагає знайти українцям роботу.

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