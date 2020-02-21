Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Не бачили таких обстрілів два роки: бойовики обстріляли цвинтар у Попасній

На передовій за 21 лютого було вже вісім обстрілів. Ворожі снаряди потрапили на цвинтар у селищі Попасна, пошкоджено з десяток могил. Деякі з них після прямого попадання відновити вже навряд чи вдасться. В околицях селища військові нарахували понад 20 глибоких кратерів від снарядів.

Те, що серед місцевих жителів обійшлося без жертв, бійці називають дивом. Бо ворог гатив дуже щільно і прицільно, не по позиціях, а саме по мирних людях. Таких потужних обстрілів місцеві не пам’ятають вже близько двох років. Деталі у сюжеті Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, триває підготовка до нового обміну, в межах якого Росія може відпустити близько 200 людей. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У межах нового обміну Україна планує повернути близько 200 людей – Пристайко
У межах нового обміну Україна планує повернути близько 200 людей – Пристайко
Замість Мінських угод з часом розроблять новий документ – Пристайко
Замість Мінських угод з часом розроблять новий документ – Пристайко
Пристайко в ООН закликав РФ виконати домовленості нормандського саміту
Пристайко в ООН закликав РФ виконати домовленості нормандського саміту
Сили ООС не втратили позицій після наступу бойовиків – Загороднюк
Сили ООС не втратили позицій після наступу бойовиків – Загороднюк
Найманці Росії 22 рази обстріляли позиції ЗСУ
Найманці Росії 22 рази обстріляли позиції ЗСУ
У Слузі народу пропонують спростити проходження КПВВ для жителів Донбасу
У Слузі народу пропонують спростити проходження КПВВ для жителів Донбасу
Загострення на Донбасі: чому бойовики пішли у наступ та як діяти Україні
Загострення на Донбасі: чому бойовики пішли у наступ та як діяти Україні
Офіс генпрокурора порушив справу за фактом обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі
Офіс генпрокурора порушив справу за фактом обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка