Не бачили таких обстрілів два роки: бойовики обстріляли цвинтар у Попасній

На передовій за 21 лютого було вже вісім обстрілів. Ворожі снаряди потрапили на цвинтар у селищі Попасна, пошкоджено з десяток могил. Деякі з них після прямого попадання відновити вже навряд чи вдасться. В околицях селища військові нарахували понад 20 глибоких кратерів від снарядів.

Те, що серед місцевих жителів обійшлося без жертв, бійці називають дивом. Бо ворог гатив дуже щільно і прицільно, не по позиціях, а саме по мирних людях. Таких потужних обстрілів місцеві не пам’ятають вже близько двох років. Деталі у сюжеті Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, триває підготовка до нового обміну, в межах якого Росія може відпустити близько 200 людей. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

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