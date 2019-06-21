Не бояться ні куль, ні кийків: демонстранти готують нову акцію протесту в Грузії

У Грузії опозиція планує продовжити акції біля Парламенту, збираються сьогодні ввечері. Напередодні протести переросли у сутички з поліцією і штурм Парламенту.

Кадри жорстких сутичок у центрі Тбілісі облетіли увесь світ. Поліція била людей кийками, стріляла ґумовими кулями і розпилювала сльозогінний газ. За даними міністерства охорони здоров’я Грузії – постраждали 240 людей, більшість учасники акції. Серед них і журналістка. Їй в голову влучила ґумова куля, тож довелося видалити око.

Дивіться: У Грузії заборонили поліетилен: як країна звикає до нових правил

Обурення громадян викликала поведінка росіян під час Міжпарламентської асамблеї православ’я, в якій головує Москва. А саме – очільник російської делегації депутат Держдуми Сергій Гаврилов, який відкрито підтримує окупацію грузинських територій Росією – сів у крісло спікера парламенту Грузії. Це викликало хвилю протесту, адже Гарвилов яскравий представник країни, яка окупувала Абхазію і Південну Осетію.

Читайте: Протести в Грузії (ОНЛАЙН)

До акції приєдналися й українці – Посол України у Грузії Ігор Долгов покинув залу, коли Гаврилов почав виступати. Депутат Верховної Ради Віктор Єленський звинуватив росіян у використанні православ’я для розпалювання війни та окупації територій України, Грузії та Молдови. За це його виключили з асамблеї. Втім під тиском демонстрантів та грузинських депутатів – російська делегація терміново залишила Тбілісі.

Кремль вже назвав події – русофобською провокацією. Та грузинські демонстранти – налаштовані рішуче. Вже вимагають відставки голови парламенту і міністра внутрішніх справ. Постраждалі під час учорашніх сутичок допомагають прибрати вулиці, та вже на сьому вечора запланували нову акцію протесту.

Америка та Європа заявили, що стежать за розвитком подій. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі перервала візит до Білорусі. Заявила, що протистояння в країні начебто найбільш вигідне Кремлю. Тож закликала громадян до стриманості.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як у Грузії реформують стару систему громадського транспорту.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.