Не бояться заторів. Як несуть службу столичні кінні та велосипедні патрульні

Вулиці Києва вже два тижні патрулюють не лише поліцейські на автіках, а й на велосипедах на конях. Патрульні несуть службу у місцях масового скупчення людей.

Саме за порядком у парках, скверах та пішохідних зонах стежить велопатруль. Щодня на дороги Києва виїжджає 14 інспекторів.

Серед переваг велопатрульних – робота на свіжому повітрі, фізичне навантаження та відсутність нічних змін. Повноваження ті ж, що і у автопатруля. Інспектори на велосипедах, за потреби, можуть оформити ДТП чи виписати штраф порушнику руху.

Часто велопатрулям доводиться маневрувати поміж автівками, оскільки доріжки для їхнього транспорту є не всюди. Та навіть попри це іноді швидше приїздять за автопатрульних. Бо затори для велосипедистів не проблема.

Кінна поліція Києва кожні вихідні патрулює парки, пляжі та зони відпочинку. У цьому підрозділі зазвичай не має плину кадрів. Бо робота кінної кавалерії завжди вважалася елітною.

Від велопатрульних відрізняються не лише транспортом, а і формою – кавалерійські чоботи та штани галіфе. Повноваження мають такі ж. Хоча інспектори запевняють, що здатні на більше.

Кінна поліція Києва – це 22 коня і 45 кавалеристів. Коней спеціально навчають реагувати на вибухи і постріли. А ще – вчать не боятися потоку машин.

На вулицях столиці кавалерію можна зустріти не завжди. Підрозділ заступає на патрулювання лише у теплі місяці. Зазвичай, сезон розпочинається з кінця квітня і триває до перших морозів.

В Киеве задержали экс-защитника донецкого Шахтера

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