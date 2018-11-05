Не будь як тортники! Як боротися з булінгом у школі

Не боятися говорити батькам, не боятися розголосу, привертати увагу, вимагати покарання винних. Тільки так можна побороти булінг. За даними ЮНИСЕФ, кожна п’ята дитина в Україні ставала жертвою цькування – у школі, класі, в компанії однолітків.

Черговий кричущий випадок трапився нещодавно у Харкові. Там шестикласниці на святі не дали шматок торту, бо мама не здавала гроші на потреби класу. Нині ж школярці дарують солодощі, запросили на екскурсію до Верховної ради, а її кумир – лідер гурту DZIDZIO, просить дітей стати добрішими і запрошує Діану у кіно.

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Вона навіть не розраховувала на таку підтримку, вирішила не йти зі школи і продовжити боротьбу. А відомі харків’яни – спортсмени, журналісти, письменники підтримали акцію не будь як тортники кілька тижнів зустрічатимуться зі школярами та розповідатимуть їм свої історії булінгу, аби закликати дітей не боятися про це говорити.

І жертва булінгу, і ініціатор потребують допомоги психолога – самим дітям із цькуванням не впоратися, твердить психолог. І радить під час нападу не терпіти, а голосно кричати, на крик про допомогу точно прибіжить дорослий.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим небезпечний булінг у школах.

Опубліковано Листопад, 05 в 11:36



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