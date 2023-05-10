Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ

В армії Росії наразі великі проблеми, про що свідчить парад до 9 травня на Червоній площі.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, де проаналізували парад до Дня перемоги у Москві.

Попри значні втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки на Червоній площі 9 травня. У Сполученому королівстві припускають: Кремль, ймовірно, утримався від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики, що паради важливіші за бойові дії.

– У параді взяли участь понад 8 тисяч військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів. Єдиним персоналом із розгорнутих формувань регулярних військ стали контингенти залізничних військ і військової поліції, – повідомляє розвідка.

Зазвичай на парадах Росія демонструє нову техніку, а також традиційну добірку розробок 2010-х років – танк Т-14 і БМП Т-15 родини Армата, самохідки Коаліція, БМП Курганець і бронемашини Бумеранг. Однак цей парад Перемоги виявився найскромнішим за останні роки. Він тривав лише 45 хвилин. Літаки в ньому участі не брали, як і у 2022 році, а з гусеничної техніки був лише один танк Т-34 часів Другої світової війни.

– Слабкувато, танків немає. Найголовніше – немає танків…Скоротили втричі, – наголошує військовий аналітик Королівського інституту міжнародних відносин Кейр Джайлс.

Це мала бути демонстрація російської військової могутності. Але таку велику частину цієї могутності вже було потрощено в Україні, що Росія мало що змогла показати на параді на Червоній площі.

Аналітики припускають, авіації не було через страхи Путіна. Мовляв, він сумнівається у відданості льотчиків і боїться, що хтось із них може спрямувати повітряне судно в бік трибуни з кремлівським диктатором та його нечисленними гостями.

– Цей парад Перемоги був удвічі меншим ніж торік за кількістю задіяної техніки. І взагалі значно скорочений, порівняно з минулим роком. Не були представлені цілі сектори російської військової техніки. Танки, артилерія, протиповітряна оборона. Можливо, тому, що вони або задіяні на війні, або вже знищені в Україні. Російських танків, які вже знищені та виставлені в Києві, більше, ніж взяли участь у цьогорічному параді, – додає Джайлс.

І якщо у Москві крокували так звані “потішні полки”, в інших містах були помічені військові злочинці.

Так у параді Перемоги в Хабаровську взяв участь командир “бучанських катів” полковник Азатбек Омурбеков, звинувачуваний в Україні у вбивстві мирних жителів.

В інших містах Росії паради взагалі скасували з міркувань безпеки та інших причин.

“Шизофренічним світом” назвали парад Перемоги у Москві в Офісі президента України. У свою чергу вітчизняне МЗС засудило участь у ньому лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану й Узбекистану поряд із воєнним злочинцем Путіним і назвало це аморальним і недружнім до України кроком.

Тим часом чутки про поганий стан здоров’я білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який ледь самостійно пересувався Червоною площею, у таборі опозиціонерки Світлани Тихановської прокоментували наступними словами:

– Час його віддати на антикваріат.

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