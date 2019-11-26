Не додали $36 млн. Сенатори домоглися, аби Пентагон віддав Україні обіцяні гроші

До 1 жовтня, коли у США закінчується фіскальний рік, Пентагон надав Україні 214 млн доларів із 250. Решта суми буде передана протягом наступних кількох тижнів. Про це речник Пентагону заявив у коментарі Голосу Америки. Лора Купер, топ-чиновниця Міністерства оборони США, яка безпосередньо опікується питаннями військової допомоги Україні, пояснила, що після 11 вересня, коли надання допомоги Україні розблокували, у Пентагоні невтомно працювали, щоб встигнути виділити ці гроші українцям.

Чотири сенатори-демократи звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, в якому висловили занепокоєння щодо недоотримання Україною безпекової допомоги у повному обсязі. Сенатор-демократ Дік Дурбін – один із авторів цього листа.

Вже листопад закінчується, а гроші досі не витрачені. Це кошти, які мають піти на критично важливе військове устаткування, щоб захисти Україну. Зараз ми говоримо про 15-20% усіх грошей, які досі у Пентагоні. Після всієї цієї публічності, важко уявити, що Адміністрація Трампа не дає ці гроші Україні, – Дік Дурбін, Сенатор-демократ.

Лора Купер, топ-чиновниця Міністерства оборони США, яка безпосередньо опікується питаннями військової допомоги Україні, пояснила, що після 11 вересня, коли надання допомоги Україні розблокували, у Пентагоні невтомно працювали, щоб встигнути виділити ці гроші українцям. 86% від усієї суми до кінця фіскального року – гарний результат, каже вона.

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Враховуючи, наскільки критично важливими є ці кошти для посилення безпеки України та протистояння російській агресії, я дякую Конгресу за його ініціативу, – Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії.

Сенатор Дурбін також зіграв важливу роль у зусиллях із розблокування безпекової допомоги Україні. Він підготував поправку до бюджетної резолюції, яка пропонувала утримати частину фінансування адміністративних витрат Міноборони США, якщо Україна не отримає допомоги.

На слуханнях у четвер конгресмен-республіканець Джон Реткліф поцікавився в одного зі свідків, заступника держсекретаря США Девіда Гейла, чи не є затримання військової допомоги Україні частиною політики США Америка передусім.

І згідно з нею, ще до того як з’явився викривач, який повідомив про заблокування допомоги Україні, президент висловлював щире занепокоєння щодо виділення коштів США на програми підтримки інших країн. Чи можна погодитися з тим, що президент намагався переконатися, що гроші американських платників податків витрачаються ефективно за межами США? – Джон Реткліф, Сенатор-республіканець.

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